Allegri non si siede sugli allori: "Abbiamo bisogno di tutti, c'è un mese e mezzo importante"

Grande vittoria del Milan che vince 3-0 a San Siro contro il Verona la sua ultima partita del 2025: il Diavolo, dopo un primo tempo incolore chiuso dalla rete salvifica di Pulisic, nella ripresa legittima il risultato con una prestazione matura bagnata dalla doppietta di Christopher Nkunku. Un estratto delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN.

Cosa le è piaciuto di più oggi? Gol su palla inattiva, clean sheet o 15 risultati utili?

“Più si va avanti e più sarà difficile. Intanto fra 5 giorni avremo una partita complicata come quella di Cagliari perché giocare a Cagliari è sempre difficile, sono partite sporche, ieri ha fatto una bella vittoria. Bisogna prepararsi per bene. Oggi comunque qualche giocatore ha avuto un po’ più di minutaggio nella fase finale della partita, abbiamo bisogno di tutti perché c’è un mese e mezzo importante da qui al 15 di febbraio”.