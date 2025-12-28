Bartesaghi esulta: "Concludiamo quest'anno nel migliore dei modi"
MilanNews.it
Davide Bartesaghi ha concluso un anno per lui molto importante: ad appena 19 anni (ne festeggerà domani 20) ha vissuto un 2025 all'insegna della crescita con Milan Futuro nella prima parte e con la prima squadra nella seconda. Oggi è un titolare del Milan di Massimiliano Allegri, con un ruolo anche molto importante nello schieramento tattico del tecnico livornese.
Al termine della gara vinta dai rossoneri per 3-0 contro l'Hellas Verona a San Siro, il terzino classe 2005 ha esultato sul proprio profilo Instagram, scrivendo così: "Concludiamo quest’anno nel migliore dei modi con una vittoria".
Pubblicità
News
Svolta immediata. Mercato, ecco cosa può cambiare tutto. Gatti, Maignan, Vlahovic...di Andrea Longoni
Le più lette
1 LIVE MN - Milan-Hellas Verona (3-0): è finita a San Siro! Diavolo momentaneamente in testa alla classifica
2 Nkunku a Sky: "Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio"
4 Pulisic gol e un calcio al gossip: "Smettetela di inventare storie: queste cose possono influire sulla vita delle persone"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Allegri: “Momentaneamente la quota scudetto è tra 82 e 84 punti. Sul 3-0 potevamo e dovevamo avere una gestione migliore della palla”
Luca SerafiniIl mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
Franco OrdineContro il pregiudizio e la malafede. La rosa del Milan non è da scudetto. Babbo Natale, porta un difensore a Max
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com