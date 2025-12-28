Bartesaghi esulta: "Concludiamo quest'anno nel migliore dei modi"

di Francesco Finulli

Davide Bartesaghi ha concluso un anno per lui molto importante: ad appena 19 anni (ne festeggerà domani 20) ha vissuto un 2025 all'insegna della crescita con Milan Futuro nella prima parte e con la prima squadra nella seconda. Oggi è un titolare del Milan di Massimiliano Allegri, con un ruolo anche molto importante nello schieramento tattico del tecnico livornese.

Al termine della gara vinta dai rossoneri per 3-0 contro l'Hellas Verona a San Siro, il terzino classe 2005 ha esultato sul proprio profilo Instagram, scrivendo così: "Concludiamo quest’anno nel migliore dei modi con una vittoria".