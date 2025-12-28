Jashari esulta così su Instagram dopo la vittoria contro il Verona
Ardon Jashari, ancora in campo quest'oggi negli ultimi 20 minuti di gara, ha voluto postare così sul proprio account Instagram. Le parole del centrcampista rossonero al termine della bella vittoria casalinga contro il Verona.
MILAN-HELLAS VERONA 3-0
Marcatori: 45’+1 Pulisic, 48’ e 53’ Nkunku.
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Odogu), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 76’ Athekame), Loftus-Cheek (dal 71’ Fofana), Modrić (dal 71’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (dal 76’ Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Castiello. All.: Allegri.
HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 75’ Serdar), Niasse, Al Musrati (dal 85’ Harroui), Bernède, Bradarić (dal 65’ Valentini); Giovane (dal 46’ Sarr); Mosquera (dal 46’ Orban). A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou; Gagliardini, Kastanos, Slotsager, Yellu; Ajayi. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Ammoniti: 43’ Al Musrati
Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.
