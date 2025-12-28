L'augurio di Loftus-Cheek dopo la vittoria con il Verona: "Buona domenica"
Il sole ha accompagnato la vittoria del Milan sul Verona a San Siro dal primo all'ultimo minuto della gara; anche dopo la partita la luce dorata della prima fase del tramonto ha salutato tifosi e giocatori che lasciavano l'impianto soddisfatti. Ed è anche per questo che Ruben Loftus-Cheek nel suo post social del dopo partita, pubblicato su Instagram, ha voluto utilizzare proprio l'emoji del sole.
Accanto a questa il centrocampista inglese, autore di una buona prova partendo da titolare, ha mandato un messaggio ai tifosi rossoneri, molto semplice: "Buona domenica". Ora il Diavolo si potrà godere pochi giorni di pausa: fra 5 giorni di nuovo in campo, in trasferta, contro il Cagliari.
