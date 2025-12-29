Brocchi esalta Pulisic: "E' uno dei giocatori che gli allenatori vorrebbero sempre avere”

Ottavo gol in campionato, decimo in stagione, un gol in Serie A ogni due tiri in porta: Christian Pulisic è sempre più decisivo e bomber. Cristian Brocchi ne parla così nel post partita di DAZN. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Brocchi su Pulisic

“Sembra veramente che sia diventato un finalizzatore, i numeri sono da finalizzatore. Ma nella sua partita c’è tanto altro, lo trovi in giro per il campo sempre nella posizione giusta. È fondamentale, ha numeri da attaccante di razza e allo stesso tempo è una seconda punta, un esterno, un centrocampista: uno dei giocatori che gli allenatori vorrebbero sempre avere”.

MILAN-HELLAS VERONA 3-0

Marcatori: 45’+1 Pulisic, 48’ e 53’ Nkunku.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Odogu), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 76’ Athekame), Loftus-Cheek (dal 71’ Fofana), Modrić (dal 71’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (dal 76’ Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 75’ Serdar), Niasse, Al Musrati (dal 85’ Harroui), Bernède, Bradarić (dal 65’ Valentini); Giovane (dal 46’ Sarr); Mosquera (dal 46’ Orban). A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou; Gagliardini, Kastanos, Slotsager, Yellu; Ajayi. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 43’ Al Musrati

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.