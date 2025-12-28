Serie A, testa a testa in classifica: l'Inter torna a +1 sul Milan

Testa a testa tra Inter, Milan e Napoli, tutte racchiuse in soli due punti in classifica. In attesa della Roma, stasera in campo contro il Genoa, ecco la classifica aggiornata:

Inter 36

Milan 35

Napoli 34

Juventus 32

Roma 30 * (una gara in meno)

Como 27

Bologna 26

Lazio 24

Sassuolo 22

Atalanta 22

Udinese 22

Cremonese 21

Torino 20

Cagliari 18

Parma 17

Lecce 16

Genoa 14 *

Verona 12

Pisa 11

Fiorentina 9