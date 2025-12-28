Serie A, testa a testa in classifica: l'Inter torna a +1 sul Milan
Testa a testa tra Inter, Milan e Napoli, tutte racchiuse in soli due punti in classifica. In attesa della Roma, stasera in campo contro il Genoa, ecco la classifica aggiornata:
Inter 36
Milan 35
Napoli 34
Juventus 32
Roma 30 * (una gara in meno)
Como 27
Bologna 26
Lazio 24
Sassuolo 22
Atalanta 22
Udinese 22
Cremonese 21
Torino 20
Cagliari 18
Parma 17
Lecce 16
Genoa 14 *
Verona 12
Pisa 11
Fiorentina 9
