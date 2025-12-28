Il LeBron James del calcio

Christian Pulisic, anche oggi decisivo con il gol che ha sbloccato la partita contro il Verona, è all’ottavo centro in campionato, il decimo in stagione. È il capocannoniere della Serie A insieme a Lautaro Martinez e da quando è arrivato in Italia (2023/24) è uno dei soli due giocatori ad avere preso parte ad almeno 50 gol in campionato (31 reti, 19 assist per lo statunitense), proprio insieme assieme a Lautaro Martínez (53).

Il tutto nonostante una condizione fisica non proprio ottimale, come ha confermato Allegri in conferenza al termine della sfida di San Siro: “Sta facendo bene, anche se non sta ancora bene fisicamente con questo mezzo problema al flessore, infatti sbaglia qualche scelta di passaggio e ritarda un po' le giocate".

Stagione un po’ sfortunata da questo punto di vista per lo statunitense, che ha rimediato un infortunio alla caviglia nel precampionato e uno al flessore proprio in nazionale. Ma quando è stato a disposizione, anche con la febbre, è praticamente sempre stato decisivo: chiedere al Torino per avere conferma. Il rigore sbagliato contro la Juventus è davvero l’unico neo in una stagione che Chris sta portando su binari clamorosi.

A Milanello sono tutti innamorati di lui, Allegri e Landucci compresi. Il vice del mister, col suo fare toscano, ha sentenziato che “quando tira in porta i portieri, si dice, suonan a morto. Quando tira è micidiale”. I dati lo confermano: in Serie A ogni due tiri in porta valgono un gol.

E pensare che ad inizio anno ci si chiedeva che spazi potesse avere nel 3-5-2 di Allegri, lui che è un esterno d’attacco. Ha dimostrato di poter interpretare il nuovo ruolo con grande cattiveria e intelligenza calcistica. Sa segnare, molto, ma sa anche dialogare con i compagni, sa creare spazi, sa venire a giocare basso per poi dare il via all’azione. Dal suo arrivo in Italia ha avuto un percorso di crescita che lo sta rendendo un calciatore veramente completo ed eclettico.

Il Milan, scherzando sul “meme” nato su Pawn Stars (Affari di famiglia in italiano, ndr), lo ha definito il “LeBron James of Calcio”. Se Chris riuscisse a mantenere costante questo di forma il meme, che lui negli anni ha sempre preso con un bel sorriso, non sarebbe poi così distante dalla realtà.