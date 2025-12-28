Serie A, l'Atalanta ancora una volta stecca contro l'Inter: vince la squadra di Chivu
La squadra di Chivu vince 1-0 a Bergamo e torna in vetta alla classifica. Tante occasioni per l'Inter già nel primo tempo, a inizio ripresa la chance per Ederson, poi sprecano Luis Henrique e Barella. Al 65' Lautaro firma il gol che vale tre punti sull'errore di Djimsiti, l'Atalanta si divora l'occasione per il pari nel finale con Samardzic e non riesce mai, ormai sembra abitudine, a fare risultato contro i nerazzurri di Milano.
17^ GIORNATA: IL PROGRAMMA
SABATO 27 DICEMBRE
Parma-Fiorentina 1-0
Lecce-Como 0-3
Torino-Cagliari 1-2
Udinese-Lazio 1-1
Pisa-Juventus 0-2
DOMENICA 28 DICEMBRE
Milan-Hellas Verona 3-0
Cremonese-Napoli 0-2
Bologna-Sassuolo 1-1
Atalanta-Inter 0-1
LUNEDì 29 DICEMBRE
Roma-Genoa
