Serie A, l'Atalanta ancora una volta stecca contro l'Inter: vince la squadra di Chivu

Serie A, l'Atalanta ancora una volta stecca contro l'Inter: vince la squadra di ChivuMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:48News
di Niccolò Crespi

La squadra di Chivu vince 1-0 a Bergamo e torna in vetta alla classifica. Tante occasioni per l'Inter già nel primo tempo, a inizio ripresa la chance per Ederson, poi sprecano Luis Henrique e Barella. Al 65' Lautaro firma il gol che vale tre punti sull'errore di Djimsiti, l'Atalanta si divora l'occasione per il pari nel finale con Samardzic e non riesce mai, ormai sembra abitudine, a fare risultato contro i nerazzurri di Milano.

17^ GIORNATA: IL PROGRAMMA

SABATO 27 DICEMBRE

Parma-Fiorentina 1-0

Lecce-Como 0-3

Torino-Cagliari 1-2

Udinese-Lazio 1-1

Pisa-Juventus 0-2

DOMENICA 28 DICEMBRE

Milan-Hellas Verona 3-0

Cremonese-Napoli 0-2

Bologna-Sassuolo 1-1

Atalanta-Inter 0-1

LUNEDì 29 DICEMBRE

Roma-Genoa