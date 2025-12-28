Di Stefano: "Nkunku si è esaltato al di là del gol: la testa incide su corpo e gambe"
Un grande Milan nel secondo tempo, si porta a casa i tre punti contro il Verona dopo un primo tempo molto complicato che si è sbloccato nel finale grazie a Pulisic. Nella ripresa si è messo in moto Christopher Nkunku che segna una doppietta ed è il protagonista della vittoria odierna.
Dalla pancia di San Siro, nel post gara, il collega Peppe Di Stefano, inviato per il Milan di Sky Sport 24, ha parlato così in diretta: "Sembra quasi che Nkunku avesse bisogno di questo gol. Il primo tempo del Milan non è stato bello, Pulisic ha sbloccato una partita molto complicata. Nel secondo tempo Nkunku si è esaltato e al di là dei gol toccava la palla in maniera diversa: a volte la testa incide su corpo e gambe. Si è preso i primi applausi, ha utilizzato in primi due palloncini rossi in campionato".
