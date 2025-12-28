Gentile su Fullkrug: "A oggi il Milan non ha un attaccante con questa fisicità e cattiveria"

Nel pre gara di Milan-Verona, gara che il Diavolo ha poi vinto per 3-0 grazie alla rete di Pulisic e alla doppietta di Nkunku, il giornalista e telecronista Riccardo Gentile ha espresso il suo parere su Niclas Fullkrug, oggi presente a San Siro e da un paio di giorni al lavoro a Milanello con i suoi nuovi compangi di squadra. Il tedesco sarà il nuovo centravanti rossonero e sarà ufficializzato il 2 gennaio, quando avrà anche la prima convocazione contro il Cagliari.

Le parole di Riccardo Gentile su Niclas Fullkrug: "A oggi non c’è un attaccante con questa fisicità e cattiveria sotto porta nel parco attaccanti rossonero. Recuperare il Fullkrug del 2022/23 potrebbe essere una svolta per la stagione del Milan. Quella stagione a Brema ha fatto la differenza: è partito per il Mondiale in Qatar e ha segnato 2 gol in tre partite. Poi ha chiuso la stagione come capocannoniere di Bundesliga".