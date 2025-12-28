Il Milan è la seconda migliore squadra in Serie A per clean sheets

Nel post partita di Milan-Hellas Verona Fikayo Tomori ci ha tenuto a precisare quanto sia stato importante per il risultato finale ed i suoi compagni di reparto terminare la gara senza subire gol, anche perché nelle ultime uscite stagionali, tra Coppa Italia, campionato e Supercoppa, ne sono stati concessi fin troppi.

Con determinazione, lavoro e percezione del pericolo il Milan ha chiuso la partita contro il Verona senza subire gol, registrando l'ottavo clean sheets del suo campionato. In Serie A solo la Lazio di Maurizio Sarri ha fino a questo momento fatto meglio, totalizzandone 9 in 18 giornate.