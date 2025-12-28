Il Milan è la seconda migliore squadra in Serie A per clean sheets
MilanNews.it
Nel post partita di Milan-Hellas Verona Fikayo Tomori ci ha tenuto a precisare quanto sia stato importante per il risultato finale ed i suoi compagni di reparto terminare la gara senza subire gol, anche perché nelle ultime uscite stagionali, tra Coppa Italia, campionato e Supercoppa, ne sono stati concessi fin troppi.
Con determinazione, lavoro e percezione del pericolo il Milan ha chiuso la partita contro il Verona senza subire gol, registrando l'ottavo clean sheets del suo campionato. In Serie A solo la Lazio di Maurizio Sarri ha fino a questo momento fatto meglio, totalizzandone 9 in 18 giornate.
Pubblicità
News
I tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliaridi Pietro Mazzara
Le più lette
1 I tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Allegri: “Momentaneamente la quota scudetto è tra 82 e 84 punti. Sul 3-0 potevamo e dovevamo avere una gestione migliore della palla”
Luca SerafiniIl mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
Franco OrdineContro il pregiudizio e la malafede. La rosa del Milan non è da scudetto. Babbo Natale, porta un difensore a Max
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com