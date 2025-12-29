Globe Soccer Awards: Dembélé miglior giocatore insieme a Doué

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Incetta di premi per il Psg, eletto miglior club in occasione dei Globe Soccer Awards. Dembélé è il miglior giocatore assoluto, Doué miglior talento emergente, Vitinha miglior centrocampista e Luis Enrique ha vinto come miglior allenatore. Niente da fare per Pastorello e Manna nelle categorie agenti e ds: vincono Mendes e Campos. Premi alla carriera per Iniesta e Nakata. Va a Djokovic la prima edizione del 'Globe Sports Award', nuovo premio che elegge un campione extra calcistico. (ANSA).