Nkunku non segnava una doppietta da più di un anno

Christopher Nkunku non ha trovato solamente il suo primo gol in campionato in rossonero: il francese ne ha trovati addirittura due. Sono state talmente tanto attese queste reti che l'ex Chelsea ha voluto togliersi lo sfizio della doppietta. Un avvenimento, quella della doppia realizzazione all'interno di una gara, che non accadeva da oltre un anno. Correva il 7 novembre 2024 e il Chelsea sconfiggeva il Noah per 8-0 in Conference League: tra i marcatori anche Nkunku, per due volte.

L'ultima doppietta in campionato, invece, risale addirittura al 27 maggio 2023. Nkunku giocava ancora in Bunedsliga con la maglia del RB Lipsia: in quell'occasione il francese punì con due reti lo Schalker 04 nella vittoria per 4-2 della sua formazione. Sono passati quasi due anni da quel giorno e la speranza di tutti i tifosi rossoneri, ma di Nkunku in primis e del mister Allegri subito dopo, è che questa partita contro il Verona possa aver segnato l'inizio di una nuova fase dell'esperienza del giocatore con la maglia del Milan.