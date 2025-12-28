Nkunku a Sky: "Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio"

Christopher Nkunku, oggi MVP contro il Verona grazie alla sua doppietta, ha parlato a Sky al termine della sfida contro i gli scaligeri. Le sue dichiarazioni:

Finalmente il gol:

“La cosa più importante era conquistare i tre punti, sono molto contento. Abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo subito gol, ne abbiamo fatti 3 e per questo siamo molto contenti. Volevamo concludere l’anno in maniera positiva”.

Ci parli dei tuoi primi mesi a Milano?

“Difficili no, voglio abituarmi a giocare in qualsiasi condizione. Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio. Sono momenti… È difficile quando non fai una buona preparazione, ma è importante rimanere positivi”.

Pensate allo scudetto?

“È troppo presto per parlare di scudetto. Prendiamo una partita alla volta, quando giochi per il Milan l’obiettivo è vincere ogni partita e poi vedremo”.