Rigore Milan-Verona, Marelli: "Fallo molto evidente, Fabbri posizionato bene"

di Manuel Del Vecchio

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza l'unico "episodio" di Milan-Verona di questo pomeriggio: il rigore concesso ai rossoneri per una trattenuta a due mani di Nelsson su Nkunku. Queste le sue dichiarazioni:

Fallo molto evidente, ben individuato da Fabbri che era posizionato bene. Nelsson molto ingenuo, trattiene con due mani il braccio sinistro di Nkunku: calcio di rigore molto evidente, il VAR ha confermato in pochi secondi. Va bene assegnare il calcio di rigore senza sanzione disciplinare”.