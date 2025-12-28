Captain America scatenato: doppia cifra in stagione per Chris

Christian Pulisic ancora una volta ha fatto la differenza per il Milan, nonostante manchi un po' in questa stagione la continuità atletica: Captain America ha sbloccato una partita collosa come quella col Verona grazie al suo gol di rapina arrivato allo scadere del primo tempo. Con questa rete l'americano è arrivata in doppia cifra stagionale: 10 gol complessivi e di questi 8 sono stati segnati nel campionato di Serie A. Il giocatore di gran lunga più decisivo in questa rosa.

Questo il tabellino di Milan-Hellas Verona, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

MILAN-HELLAS VERONA 3-0

Marcatori: 45’+1 Pulisic, 48’ e 53’ Nkunku.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Odogu), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 76’ Athekame), Loftus-Cheek (dal 71’ Fofana), Modrić (dal 71’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (dal 76’ Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 75’ Serdar), Niasse, Al Musrati (dal 85’ Harroui), Bernède, Bradarić (dal 65’ Valentini); Giovane (dal 46’ Sarr); Mosquera (dal 46’ Orban). A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou; Gagliardini, Kastanos, Slotsager, Yellu; Ajayi. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 43’ Al Musrati

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.