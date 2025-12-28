L'attaccante del Club Brugge Tresoldi a San Siro: la foto con Leao

Quest'oggi a San Siro, per assistere alla partita tra Milan e Verona che i rossoneri hanno vinto per 3-0, c'era anche l'attaccante italo-tedesco del Club Brugge Niccolò Tresoldi, classe 2004 nato a Cagliari ma cresciuto in Germania. Il giovanissimo attaccante non ha mai nascosto il suo amore per i coori rossoneri, anche in interviste rilasciate di recente.

Il giocatore ha pubblicato una foto con Rafael Leao nella pancia di San Siro: il numero 10 portoghese, causa infortunio, ha assistito anche lui dalla tribuna a questa partita. Queste le parole di Tresoldi sul Milan, datate ottobre 2025: "Ovviamente seguo molto il calcio italiano. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Milan, da tifoso rossonero quale sono seguo tanto il Milan".