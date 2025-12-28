Era da 4 stagioni che il Milan non restava imbattuto da 15 partite di fila

di Lorenzo De Angelis

Con la vittoria di oggi sul Verona diventano 15 le partite nelle quali il Milan è rimasto imbattuto in campionato. Un dato importante che conferma l'ottimo lavoro che Massimiliano Allegri e giocatori stanno svolgendo in questa stagione, visto che un dato del genere non veniva aggiornato, o comunque eguagliato, addirittura da quattro stagioni. 

Era infatti dalle ultime 16 partite del campionato di Serie A 2021/22 che il Milan non restava imbattuto per almeno 15 match di fila in una singola edizione del massimo torneo. Quest'anno, più nello specifico, le vittorie conquistate sono 10, 5 invece i pareggi. 