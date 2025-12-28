Era da 4 stagioni che il Milan non restava imbattuto da 15 partite di fila
MilanNews.it
Con la vittoria di oggi sul Verona diventano 15 le partite nelle quali il Milan è rimasto imbattuto in campionato. Un dato importante che conferma l'ottimo lavoro che Massimiliano Allegri e giocatori stanno svolgendo in questa stagione, visto che un dato del genere non veniva aggiornato, o comunque eguagliato, addirittura da quattro stagioni.
Era infatti dalle ultime 16 partite del campionato di Serie A 2021/22 che il Milan non restava imbattuto per almeno 15 match di fila in una singola edizione del massimo torneo. Quest'anno, più nello specifico, le vittorie conquistate sono 10, 5 invece i pareggi.
Pubblicità
News
Svolta immediata. Mercato, ecco cosa può cambiare tutto. Gatti, Maignan, Vlahovic...di Andrea Longoni
Le più lette
1 LIVE MN - Milan-Hellas Verona (3-0): è finita a San Siro! Diavolo momentaneamente in testa alla classifica
3 Nkunku a Sky: "Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Allegri: “Momentaneamente la quota scudetto è tra 82 e 84 punti. Sul 3-0 potevamo e dovevamo avere una gestione migliore della palla”
Luca SerafiniIl mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
Franco OrdineContro il pregiudizio e la malafede. La rosa del Milan non è da scudetto. Babbo Natale, porta un difensore a Max
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com