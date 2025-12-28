Con Nkunku il Milan ha mandato in gol 12 giocatori differenti in questa Serie A

Christopher Nkunku si è finalmente sbloccato. L'attaccante francese, dopo un digiuno lungo più di 3 mesi, ha trovato le sue prime due marcature in Serie A con la maglia del Milan. In molti parlavano della sfida contro il Verona come l'ultima spiaggia per l'ex Chelsea, che però questa volta ha risposto presente chiudendo la partita con una doppietta.

Christopher Nkunku è il 12esimo giocatore che il Milan manda in gol in questa stagione. In Serie A solo Inter e Juventus hanno fino a questo momento fatto di meglio con 13 a testa.