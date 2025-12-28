Milan, Allegri: "Soddisfatto ma non bisogna abbassare l'asticella"

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - "Sono soddisfatto per quello che stiamo facendo, ma non bisogna abbassare l'asticella. Oggi abbiamo fatto una partita ordinata, anche se dopo il 3-0 si doveva fare meglio non facendo un palleggio statico, ma dinamico". Lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Verona. "La società ha fatto un buon lavoro sul mercato, ci abbiamo lavorato assieme. Il gruppo di ragazzi che ho è straordinario, infatti ogni tanto faccio fatica ad incazzarmi. C'è da lavorare, per migliorare. Ho detto ai ragazzi che ogni giorno a Milanello è una opportunità per migliorarsi. Dobbiamo essere bravi noi a mantenere questo entusiasmo, facendo anche partite come oggi, ordinate, sbloccate e poi tenute. Ultimamente avevamo preso troppi gol facili, eravamo diventati un po' ballerini", ha proseguito.

"Momentaneamente la quota scudetto è tra 82 e 84, può diventare 86. Poi se una squadra fa un filotto importante non lo so, ma in questo momento la quota si attesta sugli 84 - ha aggiunto a Dazn -. Per noi oggi era importante vincere perché avevamo pareggiato col Sassuolo e perso col Napoli. Oggi era importante vincere perché il Verona è una squadra scorbutica e soprattutto abbiamo battuto finalmente una piccola in casa. Questo era molto importante. Poi noi facciamo un passettino alla volta". (ANSA).