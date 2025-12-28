Nkunku e Pulisic firmano la decima vittoria consecutiva del Milan contro il Verona

di Lorenzo De Angelis

La doppietta di Nkunku e la rete di Christian Pulisic allo scadere del primo tempo hanno firmato la vittoria del Milan sul Verona, una delle vittime preferite di sempre in Serie A della formazione rossonera, al netto di alcuni precedenti che hanno scritto pagine (dolorose) di storia milanista. 

Stando a quanto riportato dai dati Opta, infatti, con quella di oggi salgono a 10 le vittorie di fila del Milan contro la formazione scaligera in campionato. Solo contro il Chievo i rossoneri contano una striscia di successi consecutivi più lunga (13) nel massimo campionato. 