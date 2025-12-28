live mn Milan-Hellas Verona (3-0): è finita a San Siro! Diavolo momentaneamente in testa alla classifica

90' + 3' | FINISCE QUI A SAN SIRO! Dopo un recupero privo di emozioni l'arbitro Fabbri manda tutti sotto la doccia. Il Milan vince contro il Verona 3 a 0 e si prende la vetta della classifica in attesa dell'Inter che giocherà questa sera a Bergamo contro l'Atalanta.

90' | Assegnati 3 minuti di recupero.

86' | Annullato il gol del 3 a 1 ad Orban per posizione di fuorigioco.

85' | Cambio nel Milan: fuori Tomori, dentro all'esordio in assoluto in Serie A con la maglia rossonera David Odogu.

83' | Altro cambio nel Verona: dentro Harroui, fuori Al-Musrati.

80' | Milan adesso in totale controllo della gara, aiutato anche dal risultato.

75' | Doppio cambio nel Milan: fuori Saelemaekers e Pulisic, dentro Athekame e Ricci.

74' | Cambio nel Verona: fuori Oyegoke, dentro Serdar.

70' | Doppio cambio nel Milan: fuori Modric e Loftus-Cheek dentro Jashari e Fofana.

65' | Cambio nel Verona: fuoroi Bradaric, dentro Valentini.

61' | Milan ad un passo dal 4 a 0. Loftus-Cheek a tu per tu con Montipò si è fatto ipnotizzare.

60' | Palla illuminante in profondità di Modric per Rabiot, che arrivato sul fondo ha cercato di crossarla in mezzo. Bravo Nunez in scivolata a bloccare il tentativo del 12 rossonero.

58' | Bella punizione di Bartesaghi, che trova De Winter sul secondo palo che di testa cerca di spondarla dentro l'area di rigore per Pavlovic. Bravo Montipò a deviarla in calcio d'angolo.

54' | Il Milan si è acceso dopo la doppietta di Nkunku. Altra grande uscita palla al piede della formazione di Allegri, arrivata a calciare dal limite con Rabiot. La conclusione del francese si è però spenta alta sopra la traversa.

52' | GOOOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAAN! Bravo Christopher Nkunku ad attaccare con cattiveria, voglia, la conclusione di Luka Modric che si era stampata sul palo. Doppietta per il francese, che sembra essersi sbloccato.

48' | GOOOOOOOOOOL DEEEEEEEL MILAAAAAAAAAAN! Finalmente Christopher Nkunku! Primo gol in campionato per l'attaccante francese, glaciale dagli 11 metri contro Montipò.

46' | Calcio di rigore per il Milan. Bravo Nkunku a mettersi davanti a Nelsson, che in maniera piuttosto ingenua ha trattenuto con entrambe le braccia l'attaccante rossonero.

45' | Si riparte a San Siro.

Subito doppio cambio nel Verona. Zanetti cambia la coppia d'attacco: fuori Mosquera e Giovane, dentro Orban e Sarr.

------

Il Milan ha sbloccato una partita difficilissima al primo tiro in porta grazie al solito Christian Pulisic. Nonostante il risultato che gli sorride, i primi 45 minuti di gioco sono stati però più che complicati per la formazione di Massimiliano Allegri, che nel secondo tempo dovrà mantenere costante il livello dell'attenzione e percezione del pericolo, attaccando con ancora più convinzione così da portare a casa il risultato.

------

45' + 2' | Duplice fischio dell'arbitro Fabbri. Al riposo il MIlan va avanti grazie al solito Christian Pulisic.

45' + 1' | GOOOOOOOOL DEEEEEEL MILAAAAAAAAAN! Sugli sviluppi di calcio d'angolo il Diavolo trova la rete del vantaggio con il solito Christian Pulisic. Corner di Modric, spizzata di Rabiot sul primo palo, zampata vincente dell'americano sul secondo.

45' | Sono stati assegnati due minuti di recupero.

43' | Ammonito Al-Mustrati per un intervento in netto ritardo su Christian Pulisic.

40' | Continuano le difficoltà per i rossoneri in questo primo tempo molto nervoso.

35' | Tentativo dalla lunga distanza di Niasse. La conclusione del 36 scaligero si è però spenta debole sul fondo.

31' | Altro recupero palla del Milan, altra ripartenza dei rossoneri, con il traversone basso di Rabiot che è stato però deviato da Nunez in calcio d'angolo.

27' | Azione improvvisa del Milan, con Modric che trova in profondità Rabiot che di prima serve un pallone stupendo all'altezza del dischetto sul quale Nkunku non ci arriva per centimetri.

26' | Prima parte di partita non facile per il Milan, complice anche un ottimo Verona.

20' | La prima conclusione della partita è del Milan, con Loftus-Cheek che ha lasciato partire un destro dal limite dell'area deviato in calcio d'angolo da un difensore del Verona.

19' | Fino a questo momento poche, anzi, nulle le emozioni (e le occasioni).

12' | Nonostante lo sterile possesso palla del Milan, quando può il Verona attacca e lo fa rendendosi quasi sempre pericoloso.

8' | Buona giocata sulla fascia di Oyegoke, che dalla trequarti ha lasciato partire un traversone che De Winter è stato bravo ad allontanare.

5' | Milan in possesso palla. Il Verona aspetta.

1' | Si parte a San Siro, è cominciata Milan-Hellas Verona.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it un saluto e ben ritrovati a tutti. Passato il Natale il Milan di Massimiliano Allegri sarà quest'oggi impegnato in un insidiosissimo lunch match contro il Verona, squadra che il mister nel corso della conferenza stampa di ieri ha definito essere "scorbutica". Servirà tenere alta la concentrazione e il focus sull'obiettivo, che oggi è la vittoria, che in campionato manca dalla trasferta di Torino, visto che nell'ultima gara prima della Supercoppa, proprio a San Siro, sempre alle 12.30, è arrivato un pareggio deludente contro il Sassuolo. Dall'altra parte c'è invece un Verona alla ricerca di punti salvezza, motivo per il quale in palio c'è molto più dei canonici 3 punti. Si prospetta dunque essere una partita ricca di emozioni, che vi invitiamo a vivere minuto per minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-HELLAS VERONA

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.

MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

IV uomo: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Data: Domenica 28 dicembre 2025

Ora: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision

Web: MilanNews.it