Con Odogu sono 4 i giocatori nati dopo il 2005 che il Milan ha impiegato in questa Serie A

In Milan-Hellas Verona c'è stato anche spazio per l'esordio assoluto in Serie A con la maglia del Milan di David Odogu, giovane centrale tedesco classe 2006 arrivato in estate dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro, bonus inclusi.

Fino a questo momento in stagione Odogu aveva giocato solo con Milan Futuro, ma invece oggi, con il risultato archiviato, Allegri ha deciso di fargli togliere questa prima grande soddisfazione in rossonero, aggiornando anche un dato importante. Stando a Opta, infatti, con Odogu salgono a 4 i giocatori nati dal 2005 in poi che il Milan ha impiegato in questa maglio. Solo Como e Cagliari ne contano di più (cinque a testa).