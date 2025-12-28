Il Sassuolo frena anche il Bologna: finisce 1-1 al Dall'Ara
Dopo Milan e Napoli, è scesa in campo anche la terza squadra reduce dalla Supercoppa Italiana a Riad, il Bologna: alle 20.45 toccherà alla quarta e ultima, l'Inter. La formazione di Vincenzo Italiano non è andata oltre l'1-1 contro il Sassuolo allo stadio Renato Dall'Ara, pur avendo conquistato il vantaggio a inizio primo tempo grazie alla rete di Fabbian. Il pareggio neroverde è arrivato qualche minuto dopo, poco dopo l'ora di gioco, con Muharemovic. La squadra rossoblù non vince in campionato dal 4 dicembre.
17^ GIORNATA: IL PROGRAMMA
SABATO 27 DICEMBRE
Parma-Fiorentina 1-0
Lecce-Como 0-3
Torino-Cagliari 1-2
Udinese-Lazio 1-1
Pisa-Juventus 0-2
DOMENICA 28 DICEMBRE
Milan-Hellas Verona 3-0
Cremonese-Napoli 0-2
Bologna-Sassuolo 1-1
Atalanta-Inter, ore 20.45
LUNEDÌ 29 DICEMBRE
Roma-Genoa, ore 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan