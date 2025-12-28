Il Sassuolo frena anche il Bologna: finisce 1-1 al Dall'Ara

Dopo Milan e Napoli, è scesa in campo anche la terza squadra reduce dalla Supercoppa Italiana a Riad, il Bologna: alle 20.45 toccherà alla quarta e ultima, l'Inter. La formazione di Vincenzo Italiano non è andata oltre l'1-1 contro il Sassuolo allo stadio Renato Dall'Ara, pur avendo conquistato il vantaggio a inizio primo tempo grazie alla rete di Fabbian. Il pareggio neroverde è arrivato qualche minuto dopo, poco dopo l'ora di gioco, con Muharemovic. La squadra rossoblù non vince in campionato dal 4 dicembre.

17^ GIORNATA: IL PROGRAMMA

SABATO 27 DICEMBRE

Parma-Fiorentina 1-0

Lecce-Como 0-3

Torino-Cagliari 1-2

Udinese-Lazio 1-1

Pisa-Juventus 0-2

DOMENICA 28 DICEMBRE

Milan-Hellas Verona 3-0

Cremonese-Napoli 0-2

Bologna-Sassuolo 1-1

Atalanta-Inter, ore 20.45

LUNEDÌ 29 DICEMBRE

Roma-Genoa, ore 20.45