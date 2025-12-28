Milan, Modric esulta sui social: "Bella vittoria per concludere al meglio il 2025!"
Luka Modric al termine della partita vinta contro l’Hellas Verona ha voluto postare così sul proprio profilo Instagram. Tutta la felicità del campione croato per l’ultima vittoria dei suoi rossoneri in questo 2025.
IL TABELLINO
MILAN-HELLAS VERONA 3-0
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (41'st Odogu), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (30'st Athekame), Loftus-Cheek (25'st Fofana), Modrić (25'st Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (31'st Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan; Castiello. All.: Allegri.
HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (30'st Serdar), Niasse, Elmusrati (39'st Harroui), Bernède, Bradarić (20'st Valentini); Giovane (1'st Sarr); Mosquera (1'st Orban). A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou; Gagliardini, Kastanos, Slotsager, Yellu; Ajayi. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Gol: 46' Pulisic (M), 3'st rig. e 8'st Nkunku (M).
Ammonito: 43' Elmusrati (HV).
