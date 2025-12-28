Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna scivola a -9 dal Milan

vedi letture

Il Bologna non va oltre il pareggio 1-1 in casa contro il Sassuolo e si allontana dalla vetta della classifica dopo le vittorie nel primo pomeriggio di Milan e Napoli: i rossoneri ora conservano ben nove punti sulla formazione di Italiano che occupa la settima posizione, dietro anche al Como che ha un punto di vantaggio. Esattamente come il Diavolo, anche il Bologna ha una gara da recuperare per via della Supercoppa Italiana, al pari di Inter e Napoli.

La classifica aggiornata della Serie A

1. Milan 35 (16 partite giocate)

2. Napoli 34 (16)

3. Inter 33 (15)

4. Juventus 32 (17)

5. Roma 30 (16)

6. Como 27 (16)

7. Bologna 26 (16)

8. Lazio 24 (17)

9. Atalanta

10. Sassuolo 22 (17)

11. Udinese 22 (17)

12. Cremonese 21 (17)

13. Torino 20 (17)

14. Cagliari 18 (17)

15. Parma 17 (16)

16. Lecce 16 (16)

17. Genoa 14 (16)

18. Hellas Verona 12 (16)

19. Pisa 11 (17)

20. Fiorentina 9 (17)