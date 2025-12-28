Pulisic meglio di Lautaro, Nico Paz e McTominay in Serie A nel 2025: il dato
Christian Pulisic è tra i giocatori più determinanti ed importanti di questa Serie A. Non lo determinano solo i gol segnati fino a questo momento, 8, ma anche un dato che fa ulteriormente comprendere quanto l'americano sia un pilastro fondamentale del Milan di Massimiliano Allegri. Riportano infatti dati Opta che Christian Pulisic è il giocatore che ha preso parte a più marcature in Serie A nel 2025: 21 (14 gol, sette assist).
Nel post partita di Milan-Hellas Verona il tecnico rossonero ha risposto ad una domanda in conferenza stampa parlando proprio dello statunitense e dicendo: "Sta facendo bene, anche se non sta ancora bene fisicamente con questo mezzo problema al flessore, infatti sbaglia qualche scelta di passaggio e ritarda un po' le giocate".
