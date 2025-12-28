Ecco Nkunku! Il messaggio di Chris per i tifosi dal prato di San Siro

Ecco finalmente Christopher Nkunku! Con qualche settimana di ritardo, l'attaccante francese si è sbloccato in campionato: lo ha fatto contro l'Hellas Verona e lo ha fatto soprattutto con una doppietta. La speranza adesso è che questa prestazione possa infondergli fiducia esattamente come ha fatto il rigore a inizio ripresa, dopo il quale ha iniziato a giocare con molta più leggerezza.

Nkunku ha rivolto ai tifosi del Milan un messaggio direttamente da San Siro e condiviso dal profilo ufficiale Instagram del club rossonero: "Ciao tifosi rossoneri! Sono felice per la vittoria di oggi e per aver segnato i primi miei gol in campionato. Continuiamo bene così per cominciare bene l'anno. Grazie!"