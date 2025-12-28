Retroscena di Allegri sul rigore di Nkunku: "Giusto che lo tirasse lui"

Christopher Nkunku ha vissuto oggi la sua prima grande giornata da giocatore del Milan e ne aveva un grande bisogno. Il calciatore francese ha segnato la doppietta che ha messo in ghiaccio la gara contro il Verona, vinta 3-0 a San Siro. La prima rete in campionato è arrivata sul calcio di rigore e di questo ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Le sue parole.

Ha detto ai compagni di far calciare Nkunku?

"Nkunku è un rigorista, ne ha sbagliato solo uno in carriera su 18 tirati. Questo è un rigore importante. Ci sono momenti del campionato che bisogna fare così. Era giusto che lo tirasse lui. E il terzo gol è molto bello, perché è da centravanti vero".