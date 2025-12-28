Ravezzani: "Pulisic è l'attaccante più decisivo della squadra ma gode di meno attenzione di Leao"

Il Milan chiude il suo 2025 con una bella vittoria per 3-0 contro l'Hellas Verona a San Siro, grazie soprattutto a un secondo tempo ad alti livelli dopo le difficoltà dei primi 45 minuti. Nel post gara, sul suo profilo X, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha espresso il suo parere sulla prestazione della squadra di Massimiliano Allegri.

Il commento di Fabio Ravezzani sulla vittoria per 3-0 del Milan contro l'Hellas Verona: "Nelle ultime 3 stagioni, Pulisic a quota 50 tra gol e assist, Leao è a 40. Eppure l’americano gode di molta meno attenzione e cantori rispetto al portoghese. Ma a tutti gli effetti l’attaccante più decisivo della squadra è lui".