Conte: "Juve, Milan e Inter per struttura, seconde squadre, monte ingaggi e valore sono diverse dalle altre"

Il Napoli risponde al Milan, poche ore dopo, con la vittoria in casa della Cremonese per 2-0 grazie alla doppietta siglata da Rasmus Hojlund, giocatore forse più in forma del momento. Al termine della gara, intervistato ai microfoni di DAZN, l'allenatore partenopeo Antonio Conte è intervenuto per commentare la gara e anche il motivo, secondo lui, per cui i Campioni di Italia non siano ancora riusciti a fare il vuoto rispetto alle altre squadre con cui oggi condividono i piani alti della classifica.

Perché il Napoli non è ancora in grado di comandare?

"Per tanti motivi. E' un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre. Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse"