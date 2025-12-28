Bartesaghi cresce e non solo sul campo: ecco di quanto è aumentato il suo valore

Davide Bartesaghi è senza dubbio la miglior favola calcistica rossonera del 2025. Un ragazzo entrato nelle giovanili del Milan nel 2012, a soli 7 anni, e arrivato ad essere titolare nella prima squadra seconda in classifica. Davide, terzino inamovibile del Milan Futuro, ha iniziato a farsi notare in prima squadra in qualche spezzone di gara e soprattutto negli allenamenti con i grandi. Il suo esordio arriva il 23 settembre 2023, subentrando ad Alessandro Florenzi nella vittoria per 1-0 contro il Verona. Poi, il 2 ottobre, ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 2026 e poi il 21 maggio 2025 ha rinnovato con i rossoneri fino al 2030.

L'EVOLUZIONE DEL SUO VALORE - All'inizio del 2025 il valore di mercato secondo Transfermark di Davide Bartesaghi era di 3 milioni mentre ora, andando a consultare la stessa fonte, il valore è schizzato a 18 milioni. Un +15 milioni che dimostra l'importanza che sta semrpe di più acquisendo il ragazzo. Nonostante la giovane età e la poca esperienza accumulata, il giovane terzino italiano è al 15esimo posto per valore in tutta la rosa rossonera.