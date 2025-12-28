Allegri va a pranzo con Agnelli: "Cazzeggeremo com'è giusto che sia"
Il Milan vince 3-0 contro il Verona a San Siro e chiude l’anno con un sorriso. Nel post partita della sfida mister Massimiliano Allegri ha parlato a TeleLombardia. Le sue parole: “Innanzitutto buon anno a tutti perché è l’ultima partita, speriamo di iniziare bene a Cagliari perché non sarà semplice. Oggi è stata una partita complicata e lo sapevamo, con grande ordine i ragazzi l’hanno portata a casa”.
Di cosa parlerà a pranzo con Andrea Agnelli?
“Cazzeggeremo com’è giusta che sia. Mi ha fatto molto piacere che sia venuto, soprattutto se avessi preso gol mi avrebbe rotto le scatole, lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol”.
