Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Hellas Verona.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Che bilancio fa del 2025 del Milan?

"Sono soddisatto per quello che stiamo facendo, ma non bisogna abbassare l'asticella. Oggi abbiamo fatto una partita ordinata, anche se dopo il 3-0 si doveva fare meglio non facendo un palleggio statico, ma dinamico".

Ha detto ai compagni di far calciare Nkunku?

"Nkunku è un rigorista, ne ha sbagliato solo uno in carriera su 18 tirati. Questo è un rigore importante. Ci sono momenti del campionato che bisogna fare così. Era giusto che lo tirasse lui. E il terzo gol è molto bello, perché è da centravanti vero".

Che peso ha Pulisic?

"Sta facendo bene, anche se non sta ancora bene fisicamente con questo mezzo problema al flessore, infatti sbaglia qualche scelta di passaggio e ritarda un po' le giocate".

Hai voglia di prenderti meriti?

"La società ha fatto un buon lavoro sul mercato, ci abbiamo lavorato assieme. Il gruppo di ragazzi che ho è straordinario, infatti ogni tanto faccio fatica ad incazzarmi. C'è da lavorare, per migliorare. Ho detto ai ragazzi che ogni giorno a Milanello è una opportunità per migliorarsi. Dobbiamo essere bravi noi a mantenere questo entusiasmo, facendo anche partite come oggi, ordinate, sbloccate e poi tenute. Ultimamente avevamo preso troppi gol facili, eravamo diventati un po' ballerini. Vi auguro un buon anno, ci rivediamo a Cagliari dove sarà una partita molto difficile".