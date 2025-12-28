Allegri a TL: "Scudetto? Noi non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Correre tanto e pensare poco"
Il Milan vince 3-0 contro il Verona a San Siro e chiude l’anno con un sorriso. Nel post partita della sfida mister Massimiliano Allegri ha parlato a TeleLombardia. Le sue parole: “Innanzitutto buon anno a tutti perché è l’ultima partita, speriamo di iniziare bene a Cagliari perché non sarà semplice. Oggi è stata una partita complicata e lo sapevamo, con grande ordine i ragazzi l’hanno portata a casa”.
Si torna a parlare di scudetto?
“Non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Bisogna pensare poco, correre tanto, fare e gestire meglio la palla dopo il 3-0. Dobbiamo andare a migliorare quelle che sono le cose che possiamo migliorare, che sono tante, e mettere da parte quelle che abbiamo fatto bene”.
Di cosa parlerà a pranzo con Andrea Agnelli?
“Cazzeggeremo com’è giusta che sia. Mi ha fatto molto piacere che sia venuto, soprattutto se avessi preso gol mi avrebbe rotto le scatole, lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan