Allegri a TL: "Scudetto? Noi non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Correre tanto e pensare poco"

Il Milan vince 3-0 contro il Verona a San Siro e chiude l’anno con un sorriso. Nel post partita della sfida mister Massimiliano Allegri ha parlato a TeleLombardia. Le sue parole: “Innanzitutto buon anno a tutti perché è l’ultima partita, speriamo di iniziare bene a Cagliari perché non sarà semplice. Oggi è stata una partita complicata e lo sapevamo, con grande ordine i ragazzi l’hanno portata a casa”.

Si torna a parlare di scudetto?

“Non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Bisogna pensare poco, correre tanto, fare e gestire meglio la palla dopo il 3-0. Dobbiamo andare a migliorare quelle che sono le cose che possiamo migliorare, che sono tante, e mettere da parte quelle che abbiamo fatto bene”.

Di cosa parlerà a pranzo con Andrea Agnelli?

“Cazzeggeremo com’è giusta che sia. Mi ha fatto molto piacere che sia venuto, soprattutto se avessi preso gol mi avrebbe rotto le scatole, lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol”.