Allegri: "Per mantenere il Milan a certi livelli la società sta lavorando per il futuro. Sicuramente ci saranno rinnovi di contratto per dei giocatori importanti"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Hellas Verona. Queste tutte le sue parole:

Sarà importante l’approccio della squadra…

“Sicuramente non è una partita semplice, il Verona è una squadra che ha grande velocità e buona tecnica davanti. Dobbiamo fare una partita molto ordinata per non perdere certezze all’interno del match”.

I giocatori con le grandi si sentono più umili?

“Credo che bisogna assolutamente migliorare, ci sono dati dove in partite in cui abbiamo fatto molto più possesso palla e abbiamo fatto meno risultati. Significa che sui gol presi in quei momenti lì bisogna essere molto più attenti e alzare l’attenzione”.

Su Nkunku:

“Ha fatto il centravanti, ha fatto dei gol. Con noi si sta inserendo. Come ho detto diverse volte ci sono giocatori che si inseriscono subito e giocatori che hanno bisogno di tempo. Però è un giocatore di una tecnica straordinaria, speriamo che oggi faccia bene e che soprattutto faccia gol, per lui”.

Quanto è importante Maignan come leader?

“È importante Maignan come i giocatori con una certa esperienza. Per mantenere il Milan a certi livelli la società sta lavorando per il futuro. Sicuramente ci saranno rinnovi di contratto per dei giocatori importanti e questo credo che sia normale: la società sta lavorando a questo”.