live mn Verso Milan-Hellas Verona: ecco le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Hellas Verona:

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.

11.06 - Il Milan ha lasciato l'hotel dov'era in ritiro per raggiungere San Siro.

10.43 - A San Siro i confronti ufficiali tra le due squadre sono 38: bilancio di 22 successi rossoneri (l’ultimo 1-0 nella Serie A Enilive 2024/25), 16 pareggi (l’ultimo per 2-2 nella Serie A 2020/21) e nessuna vittoria per i gialloblù.

09.41 - Ecco la probabile formazione dell'Hellas Verona: (3-5-2) Montipò; Nunez, Nelson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera.

09.08 - MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

IV uomo: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

08.00 - Max Allegri dovrà fare a meno sia di Gabbia che di Leao, ancora out per i rispettivi infortuni. Davanti a Maignan, ci sarà quindi De Winter con Tomori e Pavlovic, mentre sulle fasce spazio a Saelemaekers a destra e a Bartesaghi a sinistra. In mezzo al campo spazio ai "soliti" Modric e Rabiot, con Loftus-Cheek che completerà il reparto come mezzala destra. In avanti, senza il portoghese, partirà dal primo minuto Nkunku al fianco di Pulisic.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al calcio d'inizio di Milan-Hellas Verona, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonero di Max Allegri in vista della partita casalinga contro i veneti. Restate con noi!!!