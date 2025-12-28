Milan-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: tutto confermato nel Diavolo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:17Primo Piano
di Enrico Ferrazzi

Queste le formazioni di Milan-Hellas Verona per la gara valida per la 17^ giornata di Serie A: 

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri. 

HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.

MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE 
Arbitro: FABBRI
Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA
IV uomo: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA
Data: Domenica 28 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it