Probabile formazione Milan-Verona: Leao e Gabbia out. Altra chance per Nkunku
Passato il Natale, si torna in campo! In occasione della 16esima giornata di Serie A Enlive il Milan di Massimiliano Allegri affronterà l'Hellas Verona di Paolo Zanetti in un test di maturità importante. Dopo il pareggio beffa contro il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa per mano del Napoli campione d'Italia il Diavolo deve ritrovare la vittoria per continuare la sua marcia verso il quarto posto.
Il Milan è secondo in classifica in campionato, quota 32 punti con un match da recuperare, nonostante una statistica che ha praticamente dell'incredibile. Massimiliano Allegri ha potuto schierare la coppia d'attacco titolare, ovvero Leao e Pulisic, per soli 95 minuti in stagione: 17 in Coppa Italia contro il Bari ad agosto, 78 nel derby contro l'Inter di fine novembre. Una statistica che non si aggiornerà neanche domani, visto che Leao non è convocato per la partita di San Siro contro l'Hellas Verona. Oltre al portoghese Allegri dovrà fare a meno anche di Matteo Gabbia.
A fronte di questo per la sfida contro il Verona Allegri si affiderà a Maignan tra i pali: la linea difensiva confermata con De Winter che giocherà come centrale e Tomori-Pavlovic nei ruoli di braccetti. In mezzo al campo fiducia agli uomini visti contro il Napoli, anche se con due novità importanti: Saelemaekers e il ritorno Bartesaghi sulle corsie laterali, Modric in mezzo con Loftus-Cheek e Rabiot ai suoi fianchi. In attacco prevista nuovamente la coppia Pulisic-Nkunku.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN-VERONA (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 18 Nkunku
All.: Allegri
A disp.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 24 Athekame, 2 Estupinan, 27 Odogu, 30 Jashari, 19 Fofana, 4 Ricci, 25 Balentien.
Indisponibili: Gabbia, Gimenez, Leao
Squalificati: nessuno
Diffidati: Tomori
MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: FABBRI
Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA
IV uomo: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA
Data: Domenica 28 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it
