MN - Verso Milan-Verona, tutte le ultime da Milanello. Leao ok, Gabbia non ce la fa. Ballottaggio a centrocampo

Dopo lo stop natalizio sono ripresi a Milanello gli allenamenti in vista di Milan-Verona di domenica 28 dicembre, con il fischio d'inizio previsto per le ore 12:30 a San Siro. Apprende la redazione di MilanNews.it che anche oggi Rafael Leao si è allenato in gruppo: il portoghese è pienamente recuperato dopo il problema all'adduttore sofferto nella gara esterna contro il Torino delle scorse settimane. Chi invece è ancora ai box, ed oggi ha svolto del lavoro individuale, è Matteo Gabbia: dopo il trauma iperstensivo rimediato a San Siro contro il Sassuolo non è ancora il momento di tornare per il difensore centrale, che rimarrà indisponibile ancora per un po'.

Anche Niclas Fullkrug, dopo ok arrivato dal West Ham, ha cominciato ad allenarsi in gruppo: il tedesco ovviamente non sarà a disposizione contro il Verona ma potrà essere convocato contro il Cagliari nella sfida del 2 gennaio, giorno di apertura del mercato invernale. Dopo i test pre natalizi Fullkrug ha finalmente svolto del lavoro sul campo insieme al resto della squadra sotto gli occhi attenti di Massimiliano Allegri.

L'allenatore toscano per domenica avrà a disposizione tutti, tranne appunto Gabbia e Santiago Gimenez, che nei giorni scorsi si è operato per risolvere definitivamente il problema alla caviglia che lo infastidiva da mesi. Torna Fofana, già utilizzato in Supercoppa: il francese si gioca al momento il posto a centrocampo con Loftus-Cheek. L'allenamento di domani pomeriggio darà indicazioni ancora più precise. Sempre domani, ore 14.00, Max Allegri presenterà la sfida in conferenza stampa.

La partita di San Siro potrebbe e dovrebbe far rivedere dal primo minuto la coppia titolare Leao-Pulisic, che in stagione Allegri ha potuto schierare solo in Milan-Bari di Coppa Italia ad agosto (per 17 minuti, prima che Leao si infortunasse) e nel derby contro l'Inter in Serie A del mese scorso. Situazione che ha quasi dell'assurdo contando che siamo ormai a metà stagione.

MILAN-VERONA, LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 10 Leao

All.: Allegri

A disp.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 24 Athekame, 2 Estupinan, 27 Odogu, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 4 Ricci, 18 Nkunku, 25 Balentien.

Indisponibili: Gabbia, Gimenez

Squalificati: nessuno

Diffidati: Tomori

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-HELLAS VERONA

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Mokhtar-Cavallina

IV uomo: Allegretta

VAR: Mazzoleni

AVAR: Volpi