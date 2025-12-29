Dalla Spagna nostalgia di Modric: "Non capisco come il Real non gli abbia rinnovato il contratto, ci manchi Luka!"

vedi letture

Dopo qualche partita al di sotto dei suoi standard, Luka Modric è tornato a giganteggiare in mezzo al campo. Qualità, lampi di genio e tanta corsa per un ragazzo che, ricordiamolo, ha compiuto 40 anni da pochissimo tempo. La stagione di Modric al Milan è super positiva, e dalla Spagna sembrano già aver mancanza del croato, soprattutto a Madrid. Il collega spagnolo Tomas Roncero, penna di AS scrive così sul proprio account "X":

"Luka Modric torna di nuovo titolare e il Milan domina la Serie A vincendo col Verona. Non capisco ancora come abbiano potuto negargli un contratto l'anno scorso col Real Madrid! Ci manchi tanto, Luka..".

Con @lukamodric10 titular de nuevo, el Milan arrasa en la Serie A. Sigo sin entender cómo le negaron un último año en nuestro amado Real Madrid. Cuánta falta nos haces Lukita... https://t.co/fUl07FXlJ5 — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) December 28, 2025

MILAN-VERONA, LE PAROLE DI ALLEGRI

“Più si va avanti e più sarà difficile. Intanto - ha spiegato Massimiliano Allegri a Dazn al termine di Milan-Verona - fra 5 giorni avremo una partita complicata come quella di Cagliari perché giocare a Cagliari è sempre difficile, sono partite sporche, ieri ha fatto una bella vittoria. Bisogna prepararsi per bene. Col Verona comunque qualche giocatore ha avuto un po’ più di minutaggio nella fase finale della partita, abbiamo bisogno di tutti perché c’è un mese e mezzo importante da qui al 15 di febbraio. Momentaneamente la quota è tra 82 e 84, può diventare 86. Poi se una squadra fa un filotto importante non lo so, ma in questo momento la quota si attesta sugli 84. Per noi oggi era importante vincere perché avevamo pareggiato col Sassuolo e perso col Napoli. Oggi era importante vincere perché il Verona è una squadra scorbutica e soprattutto abbiamo battuto finalmente una piccola in casa. Questo era molto importante. Poi noi facciamo un passettino alla volta, abbiamo bisogno di recuperare tutti i giocatori, abbiamo bisogno di Leao che torni al 100%, Pulisic non è ancora al 100%, Nkunku sta crescendo, Fofana sta tornando dall’infortunio. Sono molto contento, bisogna continuare a lavorare con tranquillità con l’obiettivo chiaro di tornare a giocare la Champions l’anno prossimo. Come ha detto Capello è un obiettivo molto difficile. Nkunku è un ragazzo molto sensibile che ci teneva a far bene. Oggi dopo il rigore si è sbloccato, ha fatto un gol nel suo DNA: attaccare sul tiro di Modric. Credo che possa ancora migliorare come tutti. Nel primo tempo eravamo un pochino contratti, ma ordinati. Non abbiamo concesso neanche un calcio d’angolo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, alla fine del primo tempo l’abbiamo sbloccata su calcio d’angolo. Sul 3-0 potevamo e dovevamo avere una gestione migliore della palla”.