Milan Futuro, la classifica dei rossoneri al termine del girone d'andata
Si riporta di seguito la classifica della Serie D, in cui è inserito anche Milan Futuro, al termine del girone d'andata:
Folgore Caratese 35
Chievo Verona 32
Brusaporto 31
Casatese Merate 30
Villa Valle 29
Milan Futuro 28
Castellanzese 24
Leon 24
CiseranoBergamo 24
Caldiero Terme 23
Oltrepò FBC 22
Breno 21
Scanzorosciate 18
Real Calepina 15
Varesina 13
Vogherese 13
Pavia 12
Sondrio 11
LE PAROLE DI ODDO
Al termine della gara il tecnico milanista Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni del canale tematico del club per offrire il suo punto di vista sui 90 minuti giocati a Voghera: "Sotto un certo punto di vista i ragazzi hanno capito che tipo di partita dovevano fare, perchè su questo campo non è calcio: è difficile e non mette in risalto le nostre principali caratteristiche che sono quelle di giocare a calcio. Abbiamo incontrato una squadra che questo non lo fa e c'era il problema del campo che non permettava di giocare a calcio. Ci siamo adattati a una partita molto molto sporca ma in parte siamo riusciti a farla. Diciamo che mentalmente l'abbiamo affrontata bene. Come al solito abbiamo regalato un paio di gol ma l'importante è che ci sia stata una reazione positiva"
Sesti a fine girone d'andata: un commento?
"Io sinceramente non so neanche come stiamo in classifica, non la vedo mai. Ve lo posso garantire. Non mi interessa, mi interessa la quotidianità: vedere che i ragazzi migliorino tecnicamente, tatticamente, di testa. Questa è la cosa più importante. Questo miglioramento c'è ed è continuo: c'è ancora da migliorare tantissimo ma questa è una squadra destinata a crescere e migliorarsi. Lo faremo fino alla fine".
