Da Milanello, per i rossoneri sessione mattutina già in vista di Cagliari

Dopo la vittoria contro il Verona, un netto 3-0 a San Siro, il pensiero di Allegri e staff è subito a Cagliari-Milan del 2 gennaio. Tra 4 giorni si va in Sardegna ed è per questo che questa mattina tutti i calciatori sono attesi a Milanello per una sessione di lavoro dove ci sarà il solito lavoro di scarico e recupero per chi ha giocato tanto oggi pomeriggio contro il Verona.

LE PAROLE DI ALLEGRI SULLA QUOTA SCUDETTO

“Momentaneamente la quota è tra 82 e 84, può diventare 86. Poi se una squadra fa un filotto importante non lo so, ma in questo momento la quota si attesta sugli 84. Per noi oggi era importante vincere perché avevamo pareggiato col Sassuolo e perso col Napoli. Oggi era importante vincere perché il Verona è una squadra scorbutica e soprattutto abbiamo battuto finalmente una piccola in casa. Questo era molto importante. Poi noi facciamo un passettino alla volta, abbiamo bisogno di recuperare tutti i giocatori, abbiamo bisogno di Leao che torni al 100%, Pulisic non è ancora al 100%, Nkunku sta crescendo, Fofana sta tornando dall’infortunio. Sono molto contento, bisogna continuare a lavorare con tranquillità con l’obiettivo chiaro di tornare a giocare la Champions l’anno prossimo. Come ha detto Capello è un obiettivo molto difficile”.