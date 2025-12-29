Milan, è Pulisic il tuo bomber! Numeri da urlo in Serie A
MilanNews.it
Dal debutto in Serie A (2023/24) Christian Pulisic è uno dei soli due giocatori ad avere preso parte ad almeno 50 gol nel massimo campionato (31 reti, 19 assist per lo statunitense), assieme a Lautaro Martínez. Pulisic è anche il giocatore che ha preso parte a più marcature in Serie A nel 2025: 21 (14 gol, sette assist).
17^ GIORNATA: IL PROGRAMMA
SABATO 27 DICEMBRE
Parma-Fiorentina 1-0
Lecce-Como 0-3
Torino-Cagliari 1-2
Udinese-Lazio 1-1
Pisa-Juventus 0-2
DOMENICA 28 DICEMBRE
Milan-Hellas Verona 3-0
Cremonese-Napoli
Bologna-Sassuolo 1-1
Atalanta-Inter 0-1
LUNEDì 29 DICEMBRE
Roma-Genoa
Pubblicità
News
I tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliaridi Pietro Mazzara
Le più lette
1 I tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
3 Ecco a cosa serve il nuovo stadio! Bernabeu macchina da soldi: vale 1/3 degli introiti del Real Madrid
4 Dalla Spagna nostalgia di Modric: "Non capisco come il Real non gli abbia rinnovato il contratto, ci manchi Luka!"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Luca SerafiniIl mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com