Milan, è Pulisic il tuo bomber! Numeri da urlo in Serie A

Oggi alle 07:50
di Niccolò Crespi

Dal debutto in Serie A (2023/24) Christian Pulisic è uno dei soli due giocatori ad avere preso parte ad almeno 50 gol nel massimo campionato (31 reti, 19 assist per lo statunitense), assieme a Lautaro Martínez. Pulisic è anche il giocatore che ha preso parte a più marcature in Serie A nel 2025: 21 (14 gol, sette assist).

