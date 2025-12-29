Finalmente Nkunku! Allegri può sorridere. E non solo per la doppietta del francese...

vedi letture

E' finalmente svoltata la stagione di Christopher Nkunku? E' sicuramente questa la speranza di Max Allegri e di tutti i tifosi milanisti dopo la doppietta di ieri del francese contro l'Hellas Verona a San Siro. L'ex Chelsea, arrivato in estate a titolo definitivo per circa 40 milioni di euro, si sbloccato in Serie A e ora guarda al futuro con un po' di fiducia in più: "Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno tempo" le sue parole dopo il match.

FINALMENTE NKUNKU! - Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, ora Nkunku dovrà ripetere spesso la sua esultanza con il palloncino e gonfiarne tanti altri. Nelle ultime settimane, non sono mancate le voci su un suo futuro lontano dal Milan, che però preferirebbe non venderlo a gennaio. Dopo mesi da fantasma, l'attaccante francese spera di essersi svegliato definitivamente e di diventare presto un'arma importante nella mani di Allegri, il quale ha commentato così la sua doppietta: "Nkunku è un ragazzo molto sensibile, si è sbloccato col rigore e dopo ha fatto un gol che è nelle sue corde".

MAX SORRIDE - Max può sorridere poi anche per essere tornato a vincere senza subire gol contro una piccola. Il 2-2 contro il Sassuolo aveva fatto parecchio arrabbiare il tecnico livornese che non era per nulla contento della fase difensiva della sua squadra nelle ultime settimane. Ieri si è tornato a vedere il Milan compatto di inizio campionato, tanto che Mike Maignan non è stato praticamente mai impegnato. Oltre al successo e alla doppietta di Nkunku, il clean-sheet è certamente un'altra bellissima notizia per Allegri.