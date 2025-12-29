Serie A, il programma: Roma-Genoa chiudono la 17^ giornata

Serie A, il programma: Roma-Genoa chiudono la 17^ giornataMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:10News
di Niccolò Crespi

In attesa di Roma-Genoa, in programma stasera, ecco la classifica aggiornata:

17^ GIORNATA: IL PROGRAMMA

SABATO 27 DICEMBRE

Parma-Fiorentina 1-0

Lecce-Como 0-3

Torino-Cagliari 1-2

Udinese-Lazio 1-1

Pisa-Juventus 0-2

DOMENICA 28 DICEMBRE

Milan-Hellas Verona 3-0

Cremonese-Napoli 0-2

Bologna-Sassuolo 1-1

Atalanta-Inter 0-1

LUNEDì 29 DICEMBRE

Roma-Genoa