Costacurta attacca: "Nei primi 5 minuti, 27 passaggi tra i difensori. Non la capisco questa cosa. Allegri ha fatto un grande lavoro sulla consapevolezza, ma su questo non ci ha messo mano"

Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a Sky Calcio Club sul Milan, analizzando un aspetto tattico del gioco dei rossoneri visibile soprattutto nel primo tempo di ieri contro il Verona: "Credo che a secondo me Nkunku è questo: è un buon giocatore. Non lo conosco bene caratterialmente, ma mi piace: è molto tecnico, buon giocatore. Non è una punta centrale. Nel primo tempo era impossibile per lui giocare, mentre nel secondo tempo si è sbloccato lui con tutta la squadra. Nei primi cinque minuti e venti secondi di partita, il Milan ha fatto 27 passaggi tra i difensori centrali. Una volta, in spogliatoio, s'iniziava dicendo di mettere paura, pressione, buttiamola lì. 27 passaggi in 5 minuti e 20. Io seguo il calcio da 47 anni, ma sono in difficoltà nel capire perché i tre difensori si devono passare la palla 27 volte invece di verticalizzarla.

Credo che Allegri abbia fatto un grande lavoro sulla consapevolezza dei pericoli, che era fondamentale, ma su questa cosa qui, le verticalizzazioni, non ci ha messo mano. Con Fullgrug si sarà più diretti? Non è importante chi c'è. Noi con Sheva e Pippo si andava sulla seconda palla, non era importante che la prendessero i difensori..."