Gazzetta: "Allegri non si accontenta: 'Pensare poco, correre tanto. Non parliamo di scudetto...'"

"Allegri non si accontenta: 'Pensare poco, correre tanto. Non parliamo di scudetto...'": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Max Allegri è apparso abbastanza agitato in panchina nonostante il 3-0 all'Hellas Verona. Il motivo? Non voleva prendere gol: "Il rischio sul 3-0 è di prendere gol e non è mai bello. Potevamo subire qualche cross di meno se avessimo fatto un possesso dinamico e non statico. Ultimamente avevamo preso troppi gol facili, eravamo diventati un po’ ballerini. Sono soddisfatto per quello che stiamo facendo, ma non bisogna abbassare la guardia. Il gruppo di ragazzi che ho è straordinario, sempre disponibile: ogni tanto faccio fatica anche a inc..armi. Dobbiamo essere bravi a mantenere questo entusiasmo, contro il Verona ho dato minutaggio a diversi giocatori nella fase finale della partita perché da qui a metà febbraio avremo tanti impegni e avremo veramente bisogno di tutti: sarà un periodo importante".

Allegri continua a non voler parlare di scudetto: "Bisogna continuare a lavorare con tranquillità per tornare a giocare la Champions. Non sarà semplice. Di scudetto non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Pensare poco, correre tanto. Migliorare le cose che possiamo migliorare, che sono tante, e mettere da parte quelle che abbiamo fatto bene. La quota scudetto è tra gli 82 e gli 84 punti, ma può diventare 86".