La prossima Supercoppa non si giocherà a Riad, Simonelli: "Saremo liberi di scegliere luogo e formato. Io vorrei tornare alla finale unica"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata a Radio anch'io Sport su Rai Radio 1, Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, ha annunciato anche delle importanti novità sulla Supercoppa Italiana: "Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale. Il prossimo anno si giocherà la Coppa d'Asia a Riad e i sauditi, pur avendo ancora un'edizione contrattualizzata, hanno già detto che rinunceranno. Saremo liberi di scegliere luogo e formato.

La mia idea è quella di tornare alla formula classica: finale unica tra vincitrice del campionato e vincitrice Coppa Italia. Se si andrà verso la finale unica, la data potrebbe anche essere all'inizio del campionato, come in passato. Ma sono scelte che riguardano il consiglio di Lega, come del resto anche il luogo della finale" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.