Luka Modric è la luce di questo Milan, nonostante i 40 anni

Dopo qualche partita in calo, ieri Luka Modric è tornato ad essere la luce del Milan di Max Allegri nonostante i 40 anni. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il croato, che ha avuto una vera e propria standing ovation di tutto San Siro al momento dell'uscita dal campo, è entrato in tutti e tre i gol milanisti: ha battuto il corner da cui è nata la rete di Pulisic dopo un colpo di testa di Rabiot, ha consegnato la pallone nelle mani di Nkunku in occasione del rigore poi trasformato dal francese e infine è stato lui a colpire il palo sul quale poi si è avventato l'ex Chelsea per il tris.

Dopo il match, Modric ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Era veramente importante per noi vincere oggi. Contro il Sassuolo abbiamo perso punti importanti, oggi era fondamentale vincere e abbiamo meritato questi tre punti. Nkunku? Meritava il gol. Lavora dura in allenamento, sappiamo che quando gli attaccanti non segnano non sono felici, speriamo che questo gol gli dia tanta fiducia perché sappiamo che giocatore di livello è. Siamo qui per aiutarlo e dargli tutto quello che è necessario. Siamo felici per lui”.